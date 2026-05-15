15 мая, 23:24Мэр Москвы
Собянин сообщил о 12-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Сергей Собянин в мессенджере MAX рассказал о еще одном сбитом БПЛА в пятницу, 15 мая. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Атака на столицу началась еще ночью и продолжилась до вечера пятницы. На всех местах падения обломков работают экстренные службы.
На фоне попыток нанести удары беспилотниками по Москве столичный аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании.