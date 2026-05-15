Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 18:38

Политика
Главная / Новости /

Журналистка Гудин: делегация США выкинула все, что ей выдали в Китае

Делегация США выбросила все, что ей дали в Китае – СМИ

Фото: ТАСС/IMAGO/VCG

Члены американской делегации, прибывшие в Пекин вместе с президентом США Дональдом Трампом, перед вылетом домой выкинули все вещи, которые им подарили местные чиновники. Об этом сообщает RT со ссылкой на журналистку из пула Белого дома Эмили Гудин.

"Американский персонал забрал все, что раздавали китайские чиновники <...> и выбросил в мусорный бак у подножия трапа", – отметила она.

По словам журналистки, проносить вещи из КНР на борт самолета запретили.

Президент США Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Пекин 13 мая. СМИ писали, что вместе с ним прилетели представители американского бизнеса. Также Китай посетил госсекретарь США Марко Рубио.

14-го числа американский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Они продолжались более двух часов. Во время встречи китайский лидер отметил, что сотрудничество двух стран может принести пользу обеим сторонам, обратив внимание на то, что Пекин и Вашингтон должны быть партнерами.

15 мая Трампа проводили из Китая. Перед посадкой на борт Air Force One он сделал прощальный жест рукой, а после его захода внутрь раздались крики "Прощайте!".

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика