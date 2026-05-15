Новости

15 мая, 16:35

Безопасность

В МВД предупредили о вирусах в видеоиграх и мессенджерах

Кибермошенники могут распространять вредоносные файлы через видеоигры, мессенджеры и форумы. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Это в том числе шифровальщики, программы для удаленного доступа к устройствам и кражи персональных данных. В ведомстве отметили, что вредоносные файлы в компьютерах могут нанести ущерб как организациям, так и обычным пользователям.

Программы способны украсть документы, сведения о банковских картах, информацию из браузеров и мессенджеров, фото и видеопароли. Иногда они даже блокируют доступ к файлом, после чего злоумышленники начинают требовать выкуп.

В пример правоохранители привели историю с голосовым чатом в игре GTA. Там аферист познакомился с девушкой-игроком и под видом администратора сервера призвал ее установить на компьютер "служебную программу", которая якобы может защитить аккаунт.

После установления программы потерпевшая заметила, что ее персональные данные оказались украдены. Затем аферисты начали вымогать у девушки деньги.

В МВД предупредили, что украденные аккаунты мошенники могут использовать в своих схемах.

Ранее в России была зафиксирована волна рассылок вредоносных QR-кодов на корпоративные электронные почты. Они стали массовыми, а ссылки из них ведут потенциальных жертв на сайт оплаты за "отслеживание или получение почтового отправления с документацией".

