15 мая, 15:36

Общество

Московские врачи восстановили кисть девочки с редкой патологией

Фото: MAX/"Московская медицина"

Микрохирурги Филатовской детской больницы смогли восстановить кисть девочки с редкой патологией. Об этом сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

"В больницу имени Н. Ф. Филатова поступила девочка с редкой врожденной патологией – гипоплазией первых пальцев обеих кистей. Большие пальцы были недоразвиты и не могли выполнять свои функции, из-за чего ребенку было сложно захватывать предметы", – говорится в сообщении.

В результате врачи решили провести поллициазию – операцию, в ходе которой указательный палец перемещают на место большого. Сначала хирурги удалили недоразвитые зачатки больших пальцев, после чего из указательных сделали новые с восстановлением сосудов, нервов, сухожилий и костных структур.

Как отметил заведующий отделением Александр Александров, данная операция считается одной из самых сложных в хирургии кисти. Для нее требуются навыки в нескольких направлениях.

"В год мы проводим более десяти таких вмешательств, принимая пациентов со всей страны", – подчеркнул он.

Первую операцию ребенку провели по достижении 1 года. Вторую кисть сформировали через полгода. В настоящее время кисти пациентки полностью функциональны. Она может пользоваться обеими руками.

Ранее хирурги Детской больницы Сперанского спасли ухо двухлетней девочки после ожога III степени. Медики постарались сохранить жизнеспособные ткани, при этом удалось обойтись без операции. Врачи не допустили возникновения некроза и грубой деформации ушной раковины. Сейчас пациентку уже выписали с полным заживлением раны.

Московские врачи спасли двухмесячного ребенка с крупной опухолью головного мозга

