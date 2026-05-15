15 мая, 14:14

Около 159 тысяч малых архитектурных форм привели в порядок в Москве после зимы

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Почти 159 тысяч малых архитектурных форм привели в порядок в Москве после зимы. В рамках весенней уборки были очищены скамейки, урны, беседки, игровые комплексы на детских площадках и тренажеры на спортивных, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Каждый элемент тщательно промыли, покрасили и при необходимости отремонтировали. В том числе привели в порядок покрытия на детских и спортивных площадках. Общая площадь работ составила порядка 37 тысяч квадратных метров", – говорится в сообщении.

Специалисты покрасили и отремонтировали почти 199 тысяч метров ограждений. Работы проводились на улицах, в городских скверах и во дворах жилых домов.

В апреле в столице провели комплексную уборку общественных пространств и дворовых территорий. Специалисты промыли тоннели, мосты, путепроводы, фонтаны, памятники, фасады многоквартирных домов и дорожно-транспортную инфраструктуру.

После зимы в Москве также привели в порядок около 16 тысяч объектов энергетики. В их число вошли более тысячи зданий трансформаторных подстанций, свыше 13 тысяч вентиляционных шахт коллекторов, а также более 500 газорегуляторных пунктов и порядка тысячи центральных тепловых пунктов.

городЖКХ

