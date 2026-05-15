Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 11:59

Общество

Средний размер пенсии выше 30 тыс рублей зафиксирован в 12 регионах РФ

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Средний размер пенсии выше 30 тысяч рублей зафиксировали в 12 российских регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Соцфонд РФ.

По данным статистики, на Чукотке средний размер пенсии составил 42,2 тысячи рублей, в Ненецком автономном округе – 38,8 тысячи, в Камчатском крае – 37,5 тысячи, в Магаданской области и Ханты-Мансийском автономном округе – 37,4 и 37 тысяч соответственно. В Ямало-Ненецком АО пенсионеры в среднем получают 36,4 тысячи, в Мурманской области – 34,2 тысячи, в Сахалинской области – 33,7 тысячи, в Якутии – 33,7 тысячи, в Республике Коми – 32,2 тысячи, в Архангельской области – 31,7 тысячи, а в Карелии – 31 тысячу.

При этом средний размер пенсионных выплат в апреле находится на отметке 25 397 рублей.

В марте 2026 года средний размер пенсии работающих россиян превысил отметку в 30 тысяч рублей в 8 регионах страны. При этом лидером по величине выплат тоже стал Чукотский автономный округ, где средняя пенсия достигла 38 581 рубля.

Ранее в Госдуме предложили увеличить пенсионный коэффициент врачам и учителям. По словам авторов инициативы, такое решение могло бы повысить уровень социальной защищенности педагогических и медицинских работников.

Кроме того, данная мера позволит компенсировать сложившийся дисбаланс между высокой нагрузкой и социальной значимостью труда врачей и учителей.

Большинство россиян уверены, что ответственность за пенсию должно нести государство

Читайте также


обществорегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика