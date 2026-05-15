15 мая, 08:13

Косачев заявил, что европейские лидеры ответят за "поцелуи" с Зеленским

Фото: ТАСС/пресс-служба СФ РФ

Европейские лидеры, которые встречались с украинским лидером Владимиром Зеленским, будут вынуждены ответить за свои "поцелуи" с ним из-за коррупционного скандала. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заместителя председателя Совета Федерации (СФ) Константина Косачева.

По его словам, Зеленский успел "засветиться" на фото со всеми без исключения "объединенными европейцами". Они будут до последнего оттягивать момент осознания ошибки, но исправить это уже не выйдет.

"Ведь фото не сотрешь. И своей сиюминутной глупости, переросшей в геополитический провал, не исправить", – указал Косачев.

Ранее украинский суд отправил под стражу экс-главу офиса украинского лидера Андрея Ермака. По версии стороны обвинения, он был членом преступной группы, которая причастна к легализации 460 миллионов гривен, или 779 миллионов рублей.

По версии СМИ, арест экс-главы офиса Зеленского стал последним предупреждением для лидера Украины от Запада. Журналисты убеждены, что молчание Зеленского после коррупционного скандала может стать политической катастрофой и повлечь за собой последствия.

