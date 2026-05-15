15 мая, 00:35Мэр Москвы
Собянин: системой ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший к столице
Дежурные силы ПВО перехватили и сбили еще один украинский БПЛА, летевший в сторону Москвы, в ночь на пятницу, 15 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин мессенджере МАХ.
Глава города добавил, что на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
До этого Собянин сообщил о ликвидации еще трех дронов, которые двигались на столицу. На места падения фрагментов также выезжали сотрудники экстренных служб.
На фоне атаки в столичных аэропортах Внуково и Домодедово действуют временные ограничения. Воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.