14 мая, 23:55Транспорт
Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию
Столичный аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Данные меры были приняты в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Актуальный статус рейса рекомендуется отслеживать через онлайн-табло воздушной гавани.
Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Внуково. Авиагавань также принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.