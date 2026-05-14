Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве уточнили, что это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

В расписание вылетов могут быть внесены изменения. Актуальный статус рейса рекомендуется отслеживать через онлайн-табло аэропорта.

Ранее временные ограничения вводились в аэропорту Жуковский. Однако вскоре авиагавань вернулась к работе в штатном режиме.