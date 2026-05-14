Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 18:56

Происшествия
Главная / Новости /

ТАСС: путешественник Саша Конь погиб в Брянской области при атаке ВСУ

Путешественник Саша Конь погиб под Брянском в результате атаки ВСУ – СМИ

Фото: vk.com/Александр Яскевич

Блогер и путешественник Саша Конь, который планировал добраться до Бразилии с самодельной повозкой, мог погибнуть в результате атаки украинского БПЛА в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

При этом собеседник агентства уточнил, что личность погибшего мужчины пока не подтверждена, поскольку у него не было документов.

"К сожалению, точно не можем сказать. Предположительно, погиб путешественник", – говорится в сообщении.

В оперативных службах добавили, что рядом с мужчиной находилась самодельная повозка. По данным СМИ, 37-летний житель Ставрополья Александр хотел дойти пешком до Бразилии. Свои вещи он перевозил в самодельной повозке, за что его и прозвали "Конь".

13 мая экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали село Старая Погощь Суземского района при помощи дрона-камикадзе. В результате скончался житель Ставропольского края. Кроме того, была атакована территория, прилегающая к отделению "Почты России" в городе Севске, – один человек погиб.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика