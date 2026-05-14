14 мая, 17:37Спорт
Продажа билетов на суперфинал Кубка России приостановили из-за большого спроса
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Продажу билетов на суперфинал Кубка России по футболу между "Краснодаром" и "Спартаком "приостановили из-за высокого спроса. Об этом сообщила пресс-служба сервиса "Яндекс. Афиша".
Матч состоится 24 мая на столичном стадионе "Лужники". Начало игры запланировано на 18:00. Продажа билетов стартовала 14 мая. Стоимость самого дешевого составляет 900 рублей, а самого дорогого – 30 тысяч.
"Система столкнулась с пиковой нагрузкой – количество запросов в секунду значительно превышает обычные показатели", – говорится в сообщении.
Сервис подчеркнул, что работу сайта восстановят в течение нескольких часов. После этого продажа билетов возобновится.
Ранее полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Амир Ибрагимов попал в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи в мае и июне.
В общей сложности в итоговый состав сборной вошли 36 спортсменов. При этом вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов не был включен в него.
"Спартак" обыграл "Рубин" в чемпионате России по футболу