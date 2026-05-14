14 мая, 17:21

Детеныша нерпы нашли на берегу Ладожского озера

Фото: телеграм-канал Nerpa SPb

Детеныша нерпы обнаружили на берегу Ладожского озера и отправили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы.

"Нерпик приплыл прямо на место прошлогодней стоянки корабля капитана Крошика. Дожидался нерпулек прибытия помощи на лесном кордоне вместе с инспектором Национального парка "Ладожские шхеры", – отмечается в сообщении.

Ранее туристы спасли истощенного детеныша нерпы, обнаруженного на берегу Ладожского озера в Карелии. Умирающее животное нашли гости отеля на пляже, после чего связались с фондом и организовали его транспортировку в санкт-петербургский центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих.

Путь до центра в Репине, находящегося примерно в 400 километрах, занял более пяти часов.

Специалисты показали, как утешают спасенную нерпу на Ладожском озере

животныерегионы

