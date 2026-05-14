Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с последствиями циклона

Владимир Путин выразил президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру государства Нарендре Моди глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами и разрушениями, вызванными последствиями циклона. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Вместе с тем глава государства попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Кроме того, он пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате случившегося.

По данным газеты The Economic Times, которая ссылается на местные власти, в результате шторма в индийском штате Уттар-Прадеш погибли как минимум 104 человека. Стихия бушует уже примерно 36–48 часов, уточнял уполномоченный по вопросам чрезвычайной помощи штата Уттар-Прадеш Харикеш Бхаскар.

За ситуацией следят специалисты. Кроме того, на максимуме возможностей работает круглосуточный единый командный центр. По данным СМИ, власти уже начали выплачивать компенсации пострадавшим. Также организованы инспекции на местах.

Ранее сообщалось, что минимум 10 человек пострадали в результате торнадо в городе Инид в американском штате Оклахома. Стихия накрыла район Грей-Ридж. Вместе с тем торнадо нанес незначительные повреждения базе ВВС США Вэнс.