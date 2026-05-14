Фото: kremlin.ru

Россия остается надежным продавцом нефти и нефтепродуктов, выполняя все свои обязанности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что сейчас покупать энергоресурсы у России хочет большое количество стран, несмотря на все незаконные ограничения в отношении российской нефти. По его словам, Москва получает большое количество заявок.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал российскую энергетику ключевым фактором выживания для всего мира. По его мнению, у государств, которые учитывали интересы разных сторон и покупали энергоносители из РФ, есть возможность преодолеть последствия энергокризиса. Например, сейчас ресурсы России активно покупают Индия и другие страны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, назвал нечестной игрой давление Запада на покупателей нефти из России. По его словам, западные страны планируют установить свои правила в Евразии и не допустить развитие межконтинентальной интеграции.

