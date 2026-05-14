14 мая, 15:07

Общество
Диетолог Тутельян: число россиян с лишним весом составило 56%

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Число россиян с избыточным весом составляет 56%, а с ожирением – 22–26%. Об этом академик РАН, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян заявил на форуме "Здоровье нации – основа процветания России", передает газета "Известия".

Он пояснил, что причиной становятся большая калорийность рациона, недостаток витаминов и минералов в организме. Кроме того, россияне употребляют много соли, но при этом едят мало фруктов и овощей.

Врач добавил, что сейчас граждане потребляют в 4 раза больше сахара, чем рекомендуется, а также в 1,5–2 раза больше насыщенных жиров.

Эксперт подчеркнул, что здоровое питание предотвращает 80% инсультов, инфарктов и сахарного диабета. По его словам, 30–50% причин этих заболеваний связаны именно с нарушениями пищевых привычек.

Ранее для расчета идеального веса Тутельян рекомендовал использовать формулу "рост минус 100". Например, при росте 173 сантиметра допустимо весить 73 килограмма. Он отметил, что в основном у здоровых людей вес зависит от рациона и количества потребляемых калорий.

