Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 14:34

Общество

Желтый уровень опасности объявили в Московском регионе из-за грозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Из-за прогнозируемой грозы с дождем в Московском регионе до вечера четверга, 14 мая, объявили желтый уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Согласно прогнозу, до 21:00 в некоторых районах ожидается гроза с дождем. В ведомстве добавили, что желтый уровень – это средняя ступень шкалы погодных предупреждений и указывает на потенциальную опасность.

Ранее в комплексе городского хозяйства предупредили, что в ближайшие часы на Москву обрушатся гроза с дождем и сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

По этой причине москвичам и туристам рекомендуют не прятаться и не парковаться под деревьями, обходить рекламные щиты и ненадежные конструкции, а также соблюдать осторожность за рулем и следить за детьми.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за риска пожаров

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика