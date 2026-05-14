14 мая, 14:34Общество
Желтый уровень опасности объявили в Московском регионе из-за грозы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Из-за прогнозируемой грозы с дождем в Московском регионе до вечера четверга, 14 мая, объявили желтый уровень погодной опасности, сообщили в Гидрометцентре РФ.
Согласно прогнозу, до 21:00 в некоторых районах ожидается гроза с дождем. В ведомстве добавили, что желтый уровень – это средняя ступень шкалы погодных предупреждений и указывает на потенциальную опасность.
Ранее в комплексе городского хозяйства предупредили, что в ближайшие часы на Москву обрушатся гроза с дождем и сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.
По этой причине москвичам и туристам рекомендуют не прятаться и не парковаться под деревьями, обходить рекламные щиты и ненадежные конструкции, а также соблюдать осторожность за рулем и следить за детьми.
