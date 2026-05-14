14 мая, 14:32

Общество

Студенты московских колледжей ко Дню Победы передали участникам СВО гумпомощь

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Студенты и преподаватели московских колледжей передали участникам СВО 3 тонны гуманитарной помощи ко Дню Победы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Ко Дню Победы студенты собрали подарочные комплекты с футболками, кружками и блокнотами, дизайн которых разработали сами, подготовили наборы с едой", – рассказали в пресс-службе департамента образования и науки.

Кроме того, учащиеся подготовили для военнослужащих спектакль, а в учебных заведениях состоялись аукционы с картинами студентов. Собранные средства направят на поддержку бойцов.

Студенты и преподаватели колледжа московского транспорта и Московского автомобильно-дорожного колледжа имени А. А. Николаева, например, на протяжении месяца собирали посылки со средствами личной гигиены, сладостями и консервами. От них бойцы получили свыше тонны подарков. Кроме того, посылки содержали FPV-приемники, смартфоны и шифраторы.

А учащиеся колледжа сферы услуг № 10 и Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина подготовили 200 комплектов сухих пайков. Они также добавили к этому пряники ручной работы, сухофрукты и мясные нарезки. Будущие повара из Московского образовательного комплекса "Запад" направили 50 сухпайков и столько же наборов большой калорийности с салом.

В технологическом колледже № 21 подготовили 50 посылок с одеждой, письменными принадлежностями, посудой и открытками ручной работы. Учащиеся занимались разработкой дизайна и шитьем. Подарки получили военнослужащие, которые лечатся в Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского.

7 мая студенты вместе с приглашенным режиссером поставили спектакль "А нам бы жить", который рассказывает о судьбах людей на войне. Его увидели бойцы из того же госпиталя.

Тем временем будущие графические дизайнеры Первого московского образовательного комплекса создали эскизы картин, которые живописцы перенесли на полотна. Позже работы будут проданы на аукционе, а средства пойдут на помощь военнослужащим. Также студенты колледжа декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже представили свои макеты открыток. Все они расписаны вручную художниками миниатюрной живописи.

Кроме того, колледжи проводили уроки мужества. В политехническом колледже имени П. А. Овчинникова и Московском государственном образовательном комплексе с ребятами встретились волонтеры и участники спецоперации Евгений Федоров и Александр Слепов. После этого учащиеся передали военнослужащим свыше 500 килограммов посылок.

Также защитники получили печки-буржуйки, постельное белье, предметы первой необходимости. Помимо этого, студенты улучшили внедорожник "Нива", сделав его пикапом для военнослужащих.

Помогает военнослужащим и 95-летняя жительница района Выхино-Жулебино Александра Кленова. Она связала для них около тысячи шерстяных вещей. Женщина принимает участие в проекте "Я свяжу тебе жизнь" с 2022 года.

обществогород

