Посетители акции "Ночь в музее" смогут изучить экспонаты с помощью нейросети

В столичных музейных залах в рамках акции "Ночь в музее" появятся подсказки нейросети, которые помогут посетителям найти ответы на вопросы, а также раскроют неожиданные факты об экспонатах, передает портал мэра и правительства столицы.

Уточняется, что технологическим партнером акции "Ночь в музее", которая состоится в Москве 16 мая, станет "Алиса AI". Вместе с тем на платформе "Промптхаб" можно будет самостоятельно изучать выставочные объекты благодаря запросам для нейросети, подготовленным командой "Алисы AI" совместно с кураторами музеев.

Компания "Яндекс" разработала для посетителей акции несколько тысяч специальных ИИ-кулонов, которые можно будет получить в Музее Москвы, Московской государственной картинной галерее Василия Нестеренко и Государственном музее А. С. Пушкина. Если приложить такой кулон к смартфону, можно перейти в чат с "Алисой AI" и ознакомиться со всеми возможностями искусственного интеллекта, доступными в эту ночь.

Также на 12 музейных площадках Москвы рядом с экспонатами разместят QR-коды. На них нужно навести камеру смартфона, чтобы нейросеть указала на детали, которые можно упустить при беглом взгляде на произведение. К примеру, таким образом пользователи смогут распознать знакомые места современной столицы в городском пейзаже XIX века на картине Ивана Айвазовского.

Изучить любой экспонат можно и самостоятельно – через готовые запросы для нейросети на платформе "Промптхаб" в разделе "Ночь в музее". С их помощью посетители смогут в том числе понять замысел автора картины, обнаружить связь исторического объекта с современностью или выяснить, каким образом светоцветовой аппарат из Музея А. Н. Скрябина стал основой световых эффектов в научно-фантастических фильмах.

Вместе с тем в Музее Москвы и Государственном музее А. С. Пушкина появятся фотозоны с "Алисой AI", которая будет оживлять снимки в стилистике экспонатов. Например, превращать человека на фотографии в античную скульптуру. Также дополнительно на платформе "Промптхаб" пройдет конкурс "оживших картин", и авторы лучших работ, отобранных жюри, получат "Яндекс Станции".

Кроме того, в Музее космонавтики откроется выставка "Яндекс Станций", посвященная развитию передовых технологий – от освоения космоса до искусственного интеллекта. Посетители смогут увидеть устройство умных колонок изнутри и задать голосовому помощнику вопросы об истории космонавтики.

Также гости получат возможность посетить открытую лекцию о развитии искусственного интеллекта, которую проведет команда "Алисы AI", и выиграть эксклюзивную версию умной колонки с изображением обратной стороны Луны.

Ранее сообщалось, что участникам акции "Ночь в музее" расскажут об основах финансовой грамотности. В частности, в Московской государственной картинной галерее Василия Нестеренко и Московском государственном музее С. А. Есенина пройдет лекция "Финансовые коды мегаполиса: денежный характер московских кварталов".