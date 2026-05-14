В четырех округах Москвы изменятся 15 маршрутов наземного транспорта с 16 мая

С 16 мая в четырех округах Москвы скорректируют работу наземного транспорта. Изменения затронут 15 маршрутов, часть из которых обновят благодаря новым контрактам с коммерческими перевозчиками. Об этом сообщает в МАХ столичный Дептранс.

Вместо маршрута 380 заработает новый районный маршрут 540, на смену автобусам малого класса придут современные электробусы. Маршрут продлили до станции метро "Окружная", а после завершения строительства на Поморской улице автобусы будут заезжать и к станции Дегунино МЦД-1.

Новый социальный маршрут с632 заменит 372. После остановки у метро "Преображенская площадь" автобусы пойдут до ПКБ № 4 имени П. Б. Ганнушкина. Социальные маршруты 360 и 567 объединят в районный маршрут 675. Из Рогожского поселка транспорт проследует по Рабочей улице до завода "Красный путь" вместо метро "Таганская" с заездом к станциям Серп и Молот МЦД-2 и МЦД-4.



Вместо маршрута т53 заработает социальный маршрут 643. После улицы Александра Солженицына автобусы пойдут через разворот на Таганской площади, по Таганской улице и Товарищескому переулку вместо улиц Земляной Вал и Николоямской. С 17 мая районный маршрут 533 возобновит движение до станции метро "ВДНХ" после завершения строительных работ.

Кроме того, в Северо-Восточном округе из-за закрытия Останкинского путепровода магистральный маршрут м53 разделят на два участка – м53а и м53к. Районные маршруты 511, 538 и ночной н6 пустят по соседним улицам, маршрут 524 проследует только до Калибровской улицы, а социальный маршрут 539 временно работать не будет.

На время строительства Бирюлевской линии метро маршруты м88, м89 и 826 объедут зону работ по параллельным улицам в районе станции Бирюлево-Пассажирская Павелецкого направления МЖД.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы корректируем сеть маршрутов наземного транспорта, чтобы поездки пассажиров становились еще более комфортными и безопасными", – добавил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В 2026 году парк пригородных маршрутов Москвы пополнится 233 современными автобусами российского производства. Техника полностью адаптирована для перевозки всех категорий пассажиров и ранее хорошо зарекомендовала себя на городских линиях. Сегодня в парках Мосгортранса эксплуатируется уже около 2 тысяч таких машин.