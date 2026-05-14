14 мая, 10:16

Дни корюшки пройдут 15, 16 и 17 мая на рыбных рынках "Москва – на волне"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Дни корюшки со скидками в 10% пройдут на рыбных рынках "Москва – на волне" 15, 16 и 17 мая. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Также в эти дни в 14:00 будут проходить дегустации корюшки горячего и холодного копчения. В первом варианте рыба более мягкая и яркая по вкусу, а во втором – плотная и со сдержанным ароматом.

На рынках "Москва – на волне", а также онлайн со скидкой можно будет купить ладожскую корюшку в охлажденном или свежемороженом виде, а также большую азиатскую зубастую и малоротую – сладковатую. Кроме того, там есть вяленые, копченые и консервированные варианты.

Готовить эту рыбу можно по-разному, но чаще всего ее обжаривают целиком в муке. Некоторые также делают из нее уху. Мелкую корюшку можно есть прямо с костями, так как они очень мягкие и содержат много кальция, а крупную, как правило, потрошат. На рынках в отделе "Бакалея" также есть множество приправ для придания ей особого вкуса.

Ранее на рынках "Москва – на волне" появилась рыба из семейства тресковых. Там представлены в том числе минтай, пикша, сайда, навага, хек. Купить можно как целые тушки, так и разделанное филе, медальоны, стейки и порционные куски.

Главное

