14 мая, 09:41

Общество

Кратковременные дожди ожидаются в Москве 14 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди ожидаются в четверг, 14 мая в Москве. Об этом сообщает RT со ссылкой на прогноз ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

По его словам, столичный регион останется в теплом секторе циклонической депрессии, которая вытянулась вдоль западных границ страны.

"В западной половине области возможны грозы", – добавил Леус.

Температурный фон при этом остается комфортным. В столице воздух прогреется до 21–23 градусов, по области – от 19 до 24 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный, 3–8 метров в секунду.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила, что грозы с небольшими дождями будут идти в Московском регионе как минимум до конца рабочей недели. При этом, по ее словам, непогода возможна и в выходные дни.

обществопогодагород

