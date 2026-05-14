Словакия рассчитывает на скорое окончание конфликта России и Украины

Фото: depositphotos/booblikuk

Словакия рассчитывает на скорое окончание боевых действий между Россией и Украиной. Об этом в беседе с ТАСС высказался вице-спикер Национального совета республики Тибор Гашпар.

"Мы верим, что эта война скоро закончится", – подчеркнул политик, отметив, что в связи с этим необходимо быть готовыми к возобновлению сотрудничества РФ и Словакии.

Ранее Владимир Путин заявил, что в данный момент дело идет к завершению украинского конфликта. Российский президент подчеркнул, что словацкий премьер Роберт Фицо передал ему слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности к встрече.

При этом российский лидер отметил, что встреча с Зеленским возможна только при условии окончательных договоренностей о мирном договоре, рассчитанном на длительную историческую перспективу.