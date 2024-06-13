Пиктограммы Троицкой линии метро нанесли на 160 указателях на станциях БКЛ

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В рамках подготовки к открытию Троицкой линии метро на 160 указателях на станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) нанесли пиктограммы, сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

В транспортном ведомстве отметили, что указатели разместили рядом с названиями перспективных пересадочных станций, при этом до официального открытия обозначения будут заклеены полупрозрачной полосатой лентой.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов напомнил, что цвет для новой линии москвичи сами выбрали год назад на проекте "Активный гражданин". Им стал изумрудный.

"К запуску линии мы обновим всю навигацию в городском транспорте. Продолжаем делать поездки пассажиров еще комфортнее по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – добавил вице-мэр.

Ранее Ликсутов рассказал об обновлении напольной навигации в столичном метро. Так, для удобства пассажиров установят более 100 новых указателей на полу вестибюлей и платформ станций метро "Проспект Вернадского", "Мичуринский Проспект", "Аминьевская" и "Славянский бульвар". Кроме того, навигация будет обновлена на станциях "Пролетарская", "Крестьянская застава", "Площадь Ильича", "Римская" и в переходах между ними.

