13 мая, 21:38

Безопасность

Омбудсмен Мишонова призвала родителей не доверять детям управление питбайками

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова призвала родителей не доверять детям управление квадроциклами и питбайками. Об этом она написала в своем канале в MAX.

"Это очень опасные средства передвижения, и, конечно, я бы на вашем месте своим детям их не доверяла, потому что дети не владеют правилами дорожного движения, не могут оценить риски на дороге", – отметила омбудсмен.

По ее словам, она навестила в Детском научно-клиническом центре имени Рошаля пострадавшую в ДТП 16-летнюю девочку. На ребенка наехал восьмилетний мальчик, который не справился с управлением квадроциклом.

Как сообщалось ранее, мальчик на квадроцикле сбил подростка в городском округе Мытищи. По предварительным данным, он не справился с управлением и наехал на бордюр. Пострадавшую госпитализировали с различными повреждениями.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

безопасностьдети

