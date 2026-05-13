Собянин сообщил уже о четвертом вражеском БПЛА, сбитом на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Мэр подчеркнул, что в настоящий момент на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. За день это уже четвертый дрон, который был перехвачен и уничтожен на подлете к столице.

Первая попытка атаки была зафиксирована около 08:00 по местному времени, вторая – спустя примерно 40 минут, а третья – в 13:15.

На фоне этого авиагавани Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский объявляли о приостановке деятельности. Сейчас аэропорты вернулись к приему и отправке самолетов в штатном режиме.

