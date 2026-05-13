13 мая, 19:43

Происшествия

Двое мирных жителей погибли в результате ударов ВСУ по Брянской области

Фото: 123RF.com/palinchak

Двое мирных жителей погибли в результате удара ВСУ по Брянской области, сообщил в MAX губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, дроном-камикадзе атаковали село Старая Погощь Суземского района, из-за чего скончался житель Ставропольского края. Кроме того, была атакована территория, прилегающая к отделению "Почты России" в городе Севске, – один человек погиб.

"Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего. Семье будет оказана материальная помощь и поддержка", – подчеркнул глава региона.

Помимо этого, было повреждено здание почты и три легковых автомобиля. В Суземском и Севском районах на местах инцидента работают оперативные и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области. Один из ударов пришелся по легковому автомобилю на участке автодороги Отрадовский – Красная Яруга, пострадал один мирный житель.

