Hollywood Reporter: умер сыгравший в "Конане-варваре" актер Джек Тейлор

Фото: Getty Images/Carlos Alvarez

Американский актер Джек Тейлор (настоящее имя – Джордж Браун Рэндалл. – Прим. ред.) скончался на 100-м году жизни, передает портал The Hollywood Reporter.

По данным источника, актер ушел из жизни в Испании, где жил более 60 лет. Последней его работой стала картина "Свободный буфет", в которой он снялся в прошлом году. Кроме того, недавно он опубликовал мемуары "Мои 100 лет кино".

Тейлор родился 21 октября 1926 года в Орегоне. Его карьера началась в начале 1950-х, когда вместе с актрисой Мэрилин Монро он появился на телевидении в программе "Шоу Джека Бенни". Позднее он переехал в Мексику, а затем в Испанию, где снимался в основном в фильмах ужасов и в фильмах категории "Б".

Артист прославился после съемок в кинолентах "Граф Дракула", "Конан-варвар" и "Девятые врата". Он также работал с режиссерами Ридли Скоттом и Милошем Форманом.