Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 17:17

Политика

ГД приняла закон, упрощающий порядок отстранения от управления авто в пьяном виде

Фото: ТАСС/Олег Елков

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который упрощает отстранение от управления автомобилем в пьяном виде.

Сейчас сотрудникам полиции при выявлении водителя с признаками опьянения необходимо составить от 3 до 5 процессуальных документов. В их числе, например, протокол об отстранении от управления транспортным средством и акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, а также:

  • протокол направления на медицинское освидетельствование;
  • протокол об административном правонарушении;
  • протокол задержания транспортного средства.

Инициатива предлагает внести изменения в статьи "Отстранение от управления транспортным средством, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование на состояние опьянения" и "Задержание транспортного средства".

Предусматривается как составление отдельного протокола об отстранении от управления автомобилем, так и возможность проставления соответствующей отметки. Она может делаться в акте свидетельствования на состояние алкогольного опьянения, в иных протоколах или в постановлении по делу об административном правонарушении.

Такие же изменения касаются задержания транспортного средства. Запись об этом может быть сделана в протоколе о правонарушении или в определении о возбуждении дела.

Сокращение количества процессуальных документов не только позволит сэкономить около 33,6 тысячи рабочих часов в год, но и сократит финансовые затраты, которые нужны для приобретения бланочной продукции.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2027 года в России расширится перечень оснований для аннулирования водительских удостоверений. По новым правилам права будут признаваться недействительными при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.

Читайте также


обществополитикатранспортавто

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика