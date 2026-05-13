13 мая, 15:28

Спорт

Детский хоккейный турнир "Кубок адмирала Ушакова" проходит в столице

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве проходит турнир по хоккею с шайбой среди детей 2015–2016 годов рождения "Кубок адмирала Ушакова", сообщили организаторы мероприятия.

Турнир организован АНО "Развитие детско-юношеского спорта и физической культуры "Перспектива". Он объединяет юных хоккеистов из разных российских регионов, а также становится заметным событием в системе детско-юношеского спорта.

В 2026 году в соревнованиях участвуют 24 команды, представляющие 15 регионов страны. Все они распределены по четырем группам. По итогам группового этапа две лучшие команды из каждой группы выходят в плей-офф, где продолжат борьбу за трофей – переходящий Кубок адмирала Ушакова.

По словам организаторов турнира, он объединяет коллективы из самых разных уголков России. Соревнования выстроены как открытая, "народная" площадка, на которой у каждого есть возможность проявить себя.

"Здесь важны не громкие названия, а уровень игры, характер и желание расти. Именно такой подход делает соревнования доступными, конкурентными и по-настоящему значимыми для участников", – отметили организаторы.

Игры турнира принимает ледовая арена "Южный лед", а решающие матчи пройдут на Малой и Большой аренах ЦСКА – 29, 30 и 31 мая соответственно.

Игры группы C, где выступают столичные команды "Олимпийская деревня 80" и "Серебряные акулы", состоятся на "Южном льду" с 15 по 17 мая. Там же с 22 по 24 мая пройдут матчи группы D с участием московского коллектива "Динамо-Солнцево". Начало матчей с 10:00.

Малая арена ЦСКА примет соревнования плей-офф, в которых сойдутся 8 команд – по 2 сильнейшие из каждой группы. На Большой арене ЦСКА запланированы игра за третье место, гала-матч с участием легенд хоккея СССР, шоу-программа, суперфинал, а также церемония вручения наград.

Кроме того, с 17 по 23 мая в столице пройдет XIV турнир по бильярдному спорту "Кубок мэра Москвы". Его проведут во Дворце бильярдного спорта "Москвич". Соревнования начнутся с торжественной церемонии.

