13 мая, 15:10

Общество

УЗИ брюшной аорты включено в диспансеризацию для мужчин с факторами риска

Фото: depositphotos/AndreyPopov

В программу диспансеризации в России включили оценку предтестовой вероятности ишемической болезни сердца и ультразвуковое исследование брюшной аорты для мужчин с отягощенным наследственным анамнезом. Об этом сообщила директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ, академик РАН Оксана Драпкина.

Она пояснила, что оценка предтестовой вероятности ишемической болезни сердца считается достаточно простой методикой, которую можно легко внедрить.

Исследование брюшной аорты, в свою очередь, обычно проводится у мужской части населения с такими факторами риска, как курение и наследственная предрасположенность. Это делается для предотвращения или своевременного выявления возможности разрыва аневризмы аорты.

Драпкина также напомнила, что ранее в программу диспансеризации было добавлено определение липопротеида (а).

"Мы единственные в мире ввели определение липопротеида(а) малого и исследование липидного спектра с определeнным шагом, с определeнной частотой у всех граждан. Липопротеид (а) малый измеряется один раз в жизни. Он говорит о предрасположенности к галопирующему течению атеросклероза. Измеряется он до 39 лет. Мы оцениваем коронарный кальций по данным ранее проведeнных КТ", – заключила она.

Вместе с тем Минздрав РФ рассматривает возможность включения в диспансеризацию обследования грудной клетки с помощью низкодозной компьютерной томографии (НДКТ) для пациентов с риском развития рака легкого.

НДКТ используется для выявления патологий легких и проводится только на втором этапе диспансеризации с помощью рентгена или КТ. Причем основания для проведения этого исследования определяет врач-терапевт, который оценивает стаж и интенсивность курения пациента.

медицинаобщество

