13 мая, 14:51

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил московских медсестер с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил медсестер Москвы с профессиональным праздником. Градоначальник обратился к медработникам столицы в ходе встречи с финалистами конкурса "Московские мастера – 2026" по медицинским профессиям.

"В вашем лице поздравляю 50 тысяч с лишним медицинских сестер, акушерок, фельдшеров, которые работают в системе московского здравоохранения. Благодарю вас от себя лично, от всех москвичей за ваш профессионализм, ответственное отношение к делу", – отметил мэр, обращаясь к собравшимся.

Глава города напомнил, что в столице делается многое для развития здравоохранения. В числе прочего – работы по реконструкции и возведению поликлиник, внедрению искусственного интеллекта (ИИ). Тем не менее никакие новшества не заменят желания медработников оказывать содействие и помощь больным, подчеркнул Собянин.

"Вы делаете это на высоком уровне. Считаю, что отряд медицинских сестер города Москвы – самый лучший в мире. С чем я вас и поздравляю", – добавил он.

Также мэр отдельно поздравил победителей и призеров конкурса "Московские мастера", а в качестве награды вручил им ключи от автомобилей "Москвич".

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, конкурс "Московские мастера" проводится с 1998 года. С самого начала в него была включена профессия медицинской сестры. Затем, в 2026 году, в перечень специальностей включили фельдшера скорой помощи, а в 2026 году впервые в соревнованиях приняли участие акушерки.

Отборочные этапы прошли в кадровом центре департамента здравоохранения города, включая компьютерное тестирование и практические задания, в том числе демонстрацию профессиональных навыков, клинического мышления и умения действовать в сложных ситуациях. Всего в испытаниях приняло участие 1 024 медработника, что является рекордным числом за все время проведения конкурса.

По итогам в финал вышли 33 специалиста из 24 медицинских организаций. Заключительный этап состоялся в Московской городской онкологической больнице № 62 в "Сколково". Медработникам пришлось отвечать на вопросы по профильным дисциплинам, выполнять практические задания. В результате победителями и призерами стали девять человек.

Ранее стало известно о планах Минздрава РФ снизить документационную нагрузку на врачей при помощи внедрения технологий ИИ. В настоящее время уже вводится ряд подобных разработок, они позволяют проверить электронную историю болезни, карту пациента и выдать ту информацию, которая срочно нужна врачу.

