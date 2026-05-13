13 мая, 14:31

Общество

Уральца, уехавшего из Ишима в Тюмень в вагоне с углем, оштрафовали на 2 тыс рублей

Фото: телеграм-канал Ural Mash

Уральца, который уехал из Ишима в Тюмень в вагоне с углем после бурной вечеринки, оштрафовали на 2 тысячи рублей за самовольный проезд в грузовом поезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Видеосообщения, записанные растерянным и испачканным углем ишимцем прямо в вагоне, в которых он предупреждает своих товарищей о том, что не сможет прийти на работу, ранее завирусились в соцсетях.

Позднее 22-летний молодой человек рассказал, что в ночь с 8 на 9 мая он пошел домой пешком после того, как отдохнул в ночном клубе в Ишиме. Он решил "проветриться", но в какой-то момент оказался в вагоне с углем. Уралец не понимал, в каком направлении едет.

В результате Уральская транспортная прокуратура организовала проверку. В отношении мужчины составили административный протокол и назначили штраф.

Ранее полицейские задержали мужчину, спрыгнувшего на крышу поезда на станции "Таганская" столичного метрополитена. Выяснилось, что он поднялся по лестнице пешеходного перехода, перелез через перила, а затем спрыгнул на крышу прибывающего на станцию состава. Позже в Сети появилась видеозапись, на которой мужчина уже находится на крыше поезда, а один из пассажиров помогает ему спуститься.

Новость дополняется

