13 мая, 14:20

Выставку "Черный человек" в Музее Есенина можно посетить с помощью "Мосбилета"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

В Музее С. А. Есенина проходит выставка "Черный человек. Исповедь поэта", приуроченная к столетию со дня первой публикации поэмы. Приобрести билеты на мероприятие можно при помощи сервиса "Мосбилет". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Данный текст современники восприняли неоднозначно, одни увидели в нем автобиографию, другие – глубокое художественное высказывание. Замысел поэмы родился после большого заграничного турне 1922 года. Есенин сопровождал жену Айседору Дункан в поездке по миру, в рамках которой планировал познакомить зарубежную публику со своим творчеством. Из Америки он привез не только впечатления, но и идею самого личного своего произведения.

Уже осенью 1923-го, вскоре после возвращения в Россию, поэт читал ранние наброски друзьям. Сюжет строится вокруг ночного визита загадочного двойника – "черного человека", который пересказывает герою его же жизнь, напоминая о скандалах и внутренней пустоте. В кульминационной сцене поэт в ярости бросает в двойника трость, но попадает в зеркало и разбивает его.

Есенин не скрывал, что писал поэму в состоянии глубокого кризиса, переосмысливая собственную жизнь. Окончательные правки он внес в 1925 году, незадолго до смерти. Рукопись в журнал "Новый мир" отнесла его последняя жена Софья Толстая, внучка Льва Толстого. Именно так поэма дошла до читателя.

До сих пор неизвестно, какое слово скрывается в одной из строк – "на шее ноги" или "на шее ночи". Буквы "г" и "ч" в почерке Есенина практически неразличимы. На выставке можно увидеть подлинную рукопись и попробовать решить эту загадку самостоятельно.

Мотивы разочарования звучат и в более ранней поэме "Страна негодяев", только там речь идет о революции и общественных процессах. Также проводят параллели с творчеством поэта Петра Орешина, а некоторые вовсе увидели в двойнике Владимира Маяковского – ритм поэмы такой же резкий и напряженный, как у поэта-революционера.

Связывают текст и с пушкинским "Моцартом и Сальери", где черный человек – предвестник беды. У Есенина же это темная сторона собственной личности. Отражены в поэме и традиции символистов, в поэме зеркало становится проводником между внешней и внутренней ипостасями героя.

Современники вспоминали, что поэма была особенно значима для Есенина. Он постоянно читал ее друзьям и вживался в образ, надевая костюм и цилиндр, подолгу всматривался в зеркало, изучая выражение лица.

В письме к другу Анатолию Мариенгофу Есенин писал: "Молю Бога не умереть душою и любовью к своему искусству". Копия этого письма, переписанная его сыном Александром Вольпиным, представлена в экспозиции. А другому адресату, журналисту Петру Чагину, поэт отправил рукопись со строчкой: "Прочти и подумай, за что мы боремся, ложась в постели?".

Многие встретили поэму скептически. Футурист Алексей Крученых в 1926 году выпустил книгу "Черная тайна Есенина", где назвал текст материалом для психиатра и призвал пересмотреть отношение к творчеству поэта. Поэт Николай Асеев отмечал, что между строк чувствуется внутренняя неустойчивость автора. Максим Горький, напротив, оценил поэму как сильную и значительную.

"Хотя, правда, не стоит исключать, что на его восприятие могло повлиять то, что он не слишком много общался с Есениным и не был свидетелем тяжелых моментов его жизни, – именно поэтому смог посмотреть на "Черного человека" исключительно как на художественное произведение", – уточнила куратор выставки Елизавета Морозова.

Ранее сообщалось, что до 17 мая жители и гости столицы смогут бесплатно посетить музеи в рамках акции "Московская музейная неделя". В музее-панораме "Бородинская битва" посетители уже ознакомились не только с постоянной экспозицией, но и с тематическими выставками, такими как "Нюрнберг. 80 лет уроку истории" и "Ярославские ратники на защите Отечества".

В Москве с 16 на 17 мая пройдет "Ночь в музее"

