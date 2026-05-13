13 мая, 13:27Политика
Российская армия поразила используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта
Фото: mil.ru
Российская армия атаковала объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), следует из сводки Минобороны РФ.
К операции привлекались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия.
Они в том числе уничтожили места сборки, хранения и запуска вражеских дронов, а также склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Схожие мероприятия ранее были проведены в Харьковской области. Там Вооруженные силы России поразили подразделения националистического формирования "Кракен" (организация признана в РФ террористической и запрещена) с помощью беспилотников "Герань".
Параллельно с этим бойцы продолжают операции по освобождению населенных пунктов. Например, на прошлой неделе служащим в подразделениях "Южной" группировки войск удалось установить контроль над селом Кривая Лука в ДНР.
Российские войска заняли два населенных пункта за минувшую неделю