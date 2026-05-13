Российская армия атаковала объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), следует из сводки Минобороны РФ.

К операции привлекались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия.

Они в том числе уничтожили места сборки, хранения и запуска вражеских дронов, а также склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Схожие мероприятия ранее были проведены в Харьковской области. Там Вооруженные силы России поразили подразделения националистического формирования "Кракен" (организация признана в РФ террористической и запрещена) с помощью беспилотников "Герань".

Параллельно с этим бойцы продолжают операции по освобождению населенных пунктов. Например, на прошлой неделе служащим в подразделениях "Южной" группировки войск удалось установить контроль над селом Кривая Лука в ДНР.

