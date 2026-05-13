13 мая, 12:29

Политика

Рубио отправился в Китай в образе захваченного Мадуро

Фото: x.com/StevenCheung47

Госсекретарь США Марко Рубио отправился в Пекин в таком же костюме, который был на президенте Венесуэлы Николасе Мадуро при его захвате американскими военными. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию помощника главы американской администрации Стивена Ченга в соцсети Х.

Он отметил, что Рубио демонстрирует одежду линейки "Венесуэла" Nike Tech Fleece. Ченг сопроводил свой пост фотографией, на которой американский госсекретарь запечатлен на борту президентского самолета Air Force One в сером спортивном костюме.

После задержания Мадуро в январе 2026 года продажи этого костюма резко выросли. Его стоимость на аукционах и специализированных площадках увеличилась втрое – с 180 до 500–1 000 долларов.

Помимо Рубио, Китай планирует посетить президент США Дональд Трамп. Поездка состоится с 13 по 15 мая. Сам американский лидер утверждал, что в ходе своего визита обсудит с лидером КНР Си Цзиньпином вопрос продажи оружия Тайваню со стороны Вашингтона.

