13 мая, 12:06Происшествия
Число пострадавших при пожаре на промобъекте в Башкирии выросло до 3
Фото: vk.com/Айрат Рахматуллин
Число пострадавших при взрыве и пожаре на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) в Уфимском районе Башкирии увеличилось до 3. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал главы Минздрава республики Айрата Рахматуллина.
Он уточнил, что все пострадавшие находятся в ожоговом центре.
Взрыв с последующим возгоранием произошел на ЛПДС возле села Нурлино 13 мая. Предварительной причиной ЧП стало нарушение технологического процесса. Состояние двух человек оценивается как крайне тяжелое. Они получили 90 и 60% ожогов тела.
Ликвидация возгорания продолжается. К работам привлечены 46 человек и 15 единиц техники.
Ранее возгорание произошло на мебельном производстве в подмосковных Мытищах. Огонь распространился на площади 1 000 квадратных метров.
Спустя время пожар удалось ликвидировать. Погибших или пострадавших в результате случившегося нет.
