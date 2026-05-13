Владельцам старых смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco стало доступно обновление

Xiaomi выпустила обновление HyperOS для смартфонов линеек Xiaomi, Redmi и Poco, которые были официально сняты с программной поддержки, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на GizmoChina.

Несмотря на статус EOL, означающий прекращение выпуска обновлений операционной системы и исправлений безопасности, устройства получили патчи, которые устраняют критические ошибки и повышают стабильность системы.

Уточняется, что Xiaomi не в первый раз делает исключения для отдельных моделей, продолжая выпускать обновления при обнаружении серьезных проблем или необходимости дополнительной оптимизации программного обеспечения (ПО).

Среди устройств, получивших обновление, – Xiaomi 11i, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Redmi K60e, Redmi Note 11 Pro+, Poco F4 и Poco F4 GT.

Компания не раскрывает полный список исправлений, но отмечает, что обновление направлено на устранение критических сбоев и улучшение общей стабильности работы устройств. Пользователи могут проверить наличие новой версии ПО через стандартное меню настроек смартфона.

