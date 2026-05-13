Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 11:21

Технологии

Владельцам старых смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco стало доступно обновление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Xiaomi выпустила обновление HyperOS для смартфонов линеек Xiaomi, Redmi и Poco, которые были официально сняты с программной поддержки, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на GizmoChina.

Несмотря на статус EOL, означающий прекращение выпуска обновлений операционной системы и исправлений безопасности, устройства получили патчи, которые устраняют критические ошибки и повышают стабильность системы.

Уточняется, что Xiaomi не в первый раз делает исключения для отдельных моделей, продолжая выпускать обновления при обнаружении серьезных проблем или необходимости дополнительной оптимизации программного обеспечения (ПО).

Среди устройств, получивших обновление, – Xiaomi 11i, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Redmi K60e, Redmi Note 11 Pro+, Poco F4 и Poco F4 GT.

Компания не раскрывает полный список исправлений, но отмечает, что обновление направлено на устранение критических сбоев и улучшение общей стабильности работы устройств. Пользователи могут проверить наличие новой версии ПО через стандартное меню настроек смартфона.

Ранее сообщалось, что кнопочный Nokia 1100, поступивший в продажу в 2003 году, был признан самым продаваемым телефоном за всю историю существования мобильных устройств. Отмечалось, что модель разошлась тиражом 250 миллионов экземпляров.

Читайте также


технологии

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика