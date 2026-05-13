13 мая, 10:47

Транспорт

Новый маршрут "Москва – область" запустят в Мытищи с 16 мая

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новый маршрут проекта "Москва – область" запустят с 16 мая. Он свяжет столицу с Чиверево, Сорокино и Клязьминским водохранилищем в городском округе Мытищи, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Ведомство подчеркнуло, что на маршрут № 1438 выйдут новые современные автобусы большого класса НефАЗ-5299 в пригородной комплектации с мягкими креслами. Весь транспорт является низкопольным и имеет широкие накопительные площадки, что обеспечивает удобные посадку и высадку. Он оснащен системами климат-контроля, медиапанелями и USB-зарядками для гаджетов.

Вместе с тем пассажирам напомнили, что благодаря абонементам "Единый" зоны "Пригород" на 30, 90 или 365 дней можно экономить более 60% в год и совершать бесплатные пересадки на весь транспорт Москвы.

Также в автобусах сохранена льгота для пассажиров с социальной картой москвича или жителя области.

"Благодаря проекту ежедневные поездки в столицу и обратно становятся более комфортными, а расписание предсказуемым. В первые дни работы нового маршрута наши сотрудники в каждом автобусе будут помогать пассажирам ориентироваться в изменениях", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В 2026 году парк пригородных маршрутов Москвы пополнится 233 современными автобусами российского производства. Техника полностью адаптирована для перевозки всех категорий пассажиров и ранее хорошо зарекомендовала себя на городских линиях. Сегодня в парках Мосгортранса эксплуатируется уже около 2 тысяч таких машин.

Новые автобусные маршруты проекта "Москва – область" заработали с 25 апреля

