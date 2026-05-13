13 мая, 10:20

Политика

Трамп заявил, что не достиг взаимопонимания с Путиным по Донбассу

Фото: Getty Images/Kevin Dietsch

Президент США Дональд Трамп дал отрицательный ответ на вопрос, удалось ли ему достичь взаимопонимания с Владимиром Путиным по вопросу Донбасса. Американский лидер высказался об этом, общаясь с журналистами на лужайке у Белого дома.

"Нет", – цитирует его RT.

Ранее Путин заявил, что в контексте украинского конфликта дело идет к завершению. При этом президент отметил, что встреча с Зеленским возможна только при наличии окончательных договоренностей о мирном договоре, который будет рассчитан на длительную историческую перспективу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что перед дальнейшими переговорами предстоит проделать "большую домашнюю работу". По его словам, у сторон уже есть "багаж наработок", который позволяет говорить о приближении завершения конфликта. Тем не менее конкретных сроков или ориентиров пока нет.

