ДТП с тремя грузовиками произошло на внешней стороне МКАД

ДТП с тремя грузовиками произошло на внешней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД), сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

Инцидент произошел на 65-м километре внешней стороны кольцевой автодороги. На месте уже работают оперативные службы. При этом обстоятельства произошедшего и информация о возможных пострадавших еще уточняются.

"Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – призвали в департаменте.

Ранее дорожное происшествие с участием трех автомобилей произошло на внешней стороне 97-го километра МКАД в районе Лосиного Острова. На место прибыли сотрудники городских оперативных служб. Движение в районе аварии было временно затруднено.

