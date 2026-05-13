13 мая, 08:08

Происшествия
ТАСС: причиной пожара у "Измайловского кремля" стало короткое замыкание

Предварительной причиной пожара в здании на Вернисажной улице вблизи культурно-развлекательного комплекса "Измайловский кремль" стало короткое замыкание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Возгорание произошло в помещениях для проведения квестов. Сотрудники МЧС осенью прошлого года выявили там нарушения пожарной безопасности, которые нужно было устранить до сентября 2026 года. Тогда же собственник здания был оштрафован на 300 тысяч рублей.

Установление точных причин пожара взято под контроль Измайловской межрайонной прокуратурой, добавили в пресс-службе столичного ведомства. Для этого будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

О пожаре стало известно в ночь на 13 мая. Прибывшие спасатели эвакуировали из здания 5 человек. Огонь распространился на 3 тысячи квадратных метров.

Кроме того, кровля горящего здания обрушилась на площади 2,5 тысячи "квадратов". Как сообщали СМИ, возгоранию присвоили третий ранг сложности. В итоге пожар удалось ликвидировать ранним утром.

