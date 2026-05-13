Аэропорт Шереметьево принимает самолеты по согласованию

Аэропорт Шереметьево принимает воздушные суда только по согласованию с соответствующими органами, передает пресс-служба Росавиации.

В это же время рейсы на вылет обслуживаются без ограничений. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Московской области.

Ранее в столичных аэропортах Внуково и Домодедово были введены временные ограничения на работу, необходимые для обеспечения безопасности полетов. Воздушные гавани не принимают и не отправляют гражданские самолеты.

Позже из-за этих мер аэропорт Внуково перешел на усиленный режим работы. Прием и выпуск самолетов приостановлены по не зависящим от аэропорта причинам. В связи с этим авиакомпании вынужденно корректируют расписание.

