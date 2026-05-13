Аэропорт Внуково перешел на усиленный режим работы из-за ограничений

Фото: ТАСС/Олег Елков

Аэропорт Внуково перешел на усиленный режим работы из-за временных ограничений на полеты. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В заявлении уточняется, что прием и выпуск самолетов приостановлены по не зависящим от аэропорта причинам. В связи с этим авиакомпании вынужденно корректируют расписание.

Обслуживание пассажиров задержанных рейсов организовано строго в соответствии с Федеральными авиационными правилами и зависит от времени ожидания вылета. На территории аэропорта предусмотрены игровые зоны для детей, а комната матери и ребенка и медицинский пункт работают круглосуточно.

Ранее в Росавиации сообщили, что в столичных аэропортах Внуково и Домодедово вводятся временные ограничения на работу. В ведомстве подчеркнули, что они необходимы для обеспечения безопасности полетов.