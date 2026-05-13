Кратковременный дождь и до 23 градусов ожидаются в Москве 13 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в среду, 13 мая, составит от 21 до 23 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь в отдельных районах.

В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 19 до 24 градусов тепла. В некоторых районах тоже возможны небольшие осадки и гроза.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть южный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 740 миллиметров ртутного столба.

Ранее главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предупредила, что столицу накрыл "плаксивый" атлантический циклон с кратковременными дождями различной интенсивности. Согласно прогнозам, такая погода в городе будет наблюдаться до субботы, 17 мая, включительно. При этом наиболее сильные дожди ожидаются в четверг, 14-го числа.