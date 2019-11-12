Картину Шагала выставили на аукцион в Москве за 1 рубль

Картину Марка Шагала "Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак" выставили на торги аукционного дома "Литфонд". Начальная цена составляет 1 рубль, прием заочных ставок ведется до 17:00 16 ноября, сообщается на сайте аукционного дома.

Первым владельцем "Колокольни" был голливудский сценарист и режиссер, а впоследствии известный коллекционер живописи и художник Жан Негулеско. После его смерти в 1993 году наследники начали распродавать доставшуюся им коллекцию.

В 2009 году картина попала на аукцион Sotheby’s в Нью-Йорке. Новым владельцем картины стала одна из старейших в Лондоне художественных галерей Leicester Galleries, которая спустя три года выставила ее на торги Sotheby’s в Лондоне.

Ранее на торги выставили личные вещи вокалиста и танцора британской группы The Prodigy Кита Флинта. На выбор покупателей представят примерно 170 предметов. Среди них – пирсинг музыканта, дубовая кровать в готическом стиле, предметы мотоциклетной экипировки и награды.