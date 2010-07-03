Мослекторий: как Энди Уорхол превращал простые вещи в произведения искусства

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2 декабря в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция "Энди Уорхол – искусство создавать шедевры".

Энди Уорхол – это самый необычный и экстравагантный представитель американского поп-арта, совершивший революционный прорыв в изобразительном искусстве. Именно он превратил продукты массового потребления в произведения искусства. Кто-то считает Уорхола гением, кто-то называет его шарлатаном. Но факт остается фактом – болезненному закомплексованному мальчику из малообеспеченной семьи неожиданно для всех удалось стать идолом поп-культуры.

В чем же его феномен? Действительно ли предметом искусства может быть все что угодно? Почему одни заявляют, что подобное творчество только опошляет высокое понятие искусства, а другие на аукционах готовы отдавать баснословные деньги за его работы? С кем из великих дизайнеров сотрудничал Уорхол? Правда ли то, что именно ему мы обязаны появлением в моде камуфляжного принта? На эти и другие вопросы ответит поэт и писатель Дмитрий Макаров.

Смотрите лекцию 2 декабря в 19:00 на этой странице или портале Мослекторий. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.