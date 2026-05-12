Агенство "Москва": возгорание произошло на территории "Измайловского кремля"

Возгорание произошло в культурно-развлекательном комплексе "Измайловский кремль". Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на осведомленный источник.

На место ЧП прибыли экстренные службы. В районе происшествия фиксируется густой черный дым и открытое горение.

Информация о площади возгорания и пострадавших уточняется.

Ранее пожар произошел в ангаре в подмосковном Долгопрудном. Изначально его площадь составляла 600 квадратных метров. Однако позже она увеличилась до 1 600 "квадратов".

Также огонь перекинулся на соседнее строение. В МЧС отметили, что его быстрому распространению способствовала высокая пожарная нагрузка внутри ангара.