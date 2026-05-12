Два человека получили ранения в результате атаки БПЛА на автомобиль в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар с помощью БПЛА по движущемуся гражданскому автомобилю в Брянской области. Пострадали два человека, сообщил глава региона Александр Богомаз в мессенджере MAX.

Атака была зафиксирована в селе Соловьевка Климовского района. Прибывшие врачи госпитализировали раненых мужчин.

На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы области.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали семь муниципалитетов региона. Один из ударов пришелся по легковому автомобилю на участке автодороги Отрадовский – Красная Яруга. В результате которого пострадал один мирный житель.