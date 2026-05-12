12 мая, 17:54

Школа и детский сад повреждены при атаке БПЛА в Оренбурге

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ходе отражения атаки 9 вражеских БПЛА фрагменты сбитых целей повредили гражданские объекты в Оренбургской области. Об этом в МАХ сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

Помимо жилого дома в Оренбурге, повреждены расположенные рядом школа и детский сад. В обоих зданиях частично выбило стекла. Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

Строители уже приступили к восстановительным работам. На время ремонта школьников переведут на дистанционное обучение. Родителям дошкольников предложат вариант временного посещения другого учреждения.

До этого мужчина получил ранения в Петровском районе Донецка из-за атаки дрона. Пострадавшего доставили в больницу. Еще один местный житель получил травмы после удара FPV-дронов по селу Борщово Погарского района Брянской области.

